Apenas regresó de su eliminación a la casa de Gran Hermano 2023, Catalina Gorostidi fue testigo del ingreso de siete nuevos competidores, aunque el que más ruido le hizo fue Mauro Dalessio, a quien encaró delante de todos los “hermanitos” y le hizo pasar un momento tenso.

Desde su entrada a la casa, el estudiante de marketing viene sufriendo el rigor de Catalina, como cuando se presentó. “Tengo Mauro, me llamo 27 años, trabajaba como mánager de marketing en una empresa de calzados, chanta mal, estudiaba marketing en la UADE”, dijo, dominado por los nervios.

“No sabe estar en televisión”, opinó entonces Catalina, que tiene apenas un mes y medio de pantalla antes de ser eliminada por el público. Pero no fue esa la única vez que apunto contra el joven que “chapó” con Furia y la desconcertó.

CÓMO FUE EL TENSO CRUCE DE CATALINA Y MAURO EN EL LIVING DE GRAN HERMANO

En un diálogo ocasional, Catalina le preguntó a Zoe: “¿No sentís que Mauro es un bol…?”. La uruguaya le respondió “¿Será un personaje o es así?”, mientras Florencia, otra de las recién llegadas, opinó: “Si es así, es un banana”.

Sin embargo, este miércoles la situación escaló un poco más cuando Catalina calificó a Mauro de “banana” y le espetó: “Tus comentarios son muy sin sentido”. “¿Vos qué ves de mí?”, quiso saber el joven.

“No veo mucho contenido a nivel intelectual. Ojalá te conozca mejor. Algunos comentarios no me gustan”, observó la exbotinera. “Me tenés que conocer más, pero lo tomo. Sé que es esa la primera impresión”, le aconsejó él.

