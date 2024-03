Luego de la fuerte discusión que mantuvo con Flor de la Ve en Intrusos, Pampito protagonizó un tenso momento al aire con su otra compañera, Karina Iavícoli.

Todo comenzó después de la nota que le hicieron a Sofía Calzetti por los rumores de embarazo con su pareja, Sergio “el Kun” Agüero: “Hay que decir que la fuimos a agarrar a la pesca y la enganchamos a Sofía”, expresó Pampito. Pero Karina lo cruzó: “No, a la pesca no. Teníamos un dato producido y la fuimos a buscar”.

Foto: Captura (América)

“No, no estaba producida la nota, querida. La nota producida es pautada, eso no estaba pautado. Esa es una nota que se agarró a la pesca. La estábamos pescando por la calle y la agarramos. Eso se llama pesa, Karina”, intervino el periodista. Pero la panelista mantuvo su firme postura: “La estábamos buscando. No, no es así”.

Foto: Captura (América)

Por último, tras escucharlos, la conductora decidió intervenir para poner paños fríos: “Bueno, no lo vamos a discutir entre nosotros después de algo lindo. Hoy teníamos la información, estuvo buenísimo. La verdad que felicitamos a la pareja, que sea con muchísima, muchísima salud”, lanzó. Y cerró: “Programón, les digo una cosa, me encantó. Maravilloso. Muy buen trabajo, muy buen trabajo a todos mis compañeros”.

EL ENOJO DE LOURDES SÁNCHEZ CON FLOR DE LA VE

Luego de haber perdido en la semifinal de Bailando 2023 contra Tuli Acosta, Lourdes Sánchez pasó por LAM, abrió su corazón y no dudó en compartir su enojo contra Flor de la Ve, la conductora de Intrusos.

“Me sorprendió como Flor este año me dio. Yo no los veía (a Intrusos) porque ensayaba a esa hora, pero me llegaba. Me extraña porque si hay persona que me conoce desde principio, es Flor”, comenzó diciendo Lourdes en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Captura (América)

“Eran amigos con Jorge Ibáñez y después se pelearon. Me acuerdo que Jorge no me hablaba muy bien de ella”, agregó, en referencia al recordado diseñador, además de remarcar que la presentadora también había mantenido un fuerte conflicto con Mabel, la mamá de Ibáñez.

“Flor tiró comentarios que, la verdad, viniendo de Flor, que siempre habla de los derechos de la mujer… En un momento la escuché diciendo, literal ‘es la mujer del Chato, ¿qué le van a decir?’”, agregó, visiblemente molesta. Y cerró: “Ayer era la semifinal y yo no existí para nadie. Desde la mañana hasta la noche, yo no estaba en la semi prácticamente parecía. Hay que parar un poco y tratar a todos por igual”.