Karina Iavícoli se enojó en Intrusos con Fede Barón por sus huidizas y vacías respuestas, cada vez que le preguntaba por su hermana Jimena y por Daniel Osvaldo.

La panelista le preguntó al actor por el nuevo romance del exfutbolista con Daniela Ballester y por el vínculo que tiene con Morrison “Momo” Osvaldo, el hijo que tuvo con Jimena, y Fede l indignó con sus escuetas declaraciones. ¡Y se picó!

KARINA IAVÍCOLI SE ENOJÓ EN VIVO CON FEDE BARÓN

Karina Iavícoli: -Se habla mucho del nuevo amor de tu excuñado Daniel Osvaldo. ¿Qué pensás al respecto?

Fede Barón: -Me enteré acá (en el stream) por Martín Salwe. No tengo ni la menor idea. Pregunté quién era Daniela. Después la vi y la recontra tengo... Para mí el amor siempre tiene que triunfar, Karina, querida. Que sean felices.

Marcela Tauro: -¿Te gustaba Daniel Osvaldo como cuñado? Nosotros no lo queremos.

Fede Barón: -Lo vi muy pocas veces. En esa época ellos vivían en Europa. Lo vi muy poquito y después ya se separaron. No tuve tiempo de conocerlo. Lo habré visto 10 veces en mi vida, como mucho.

Karina Iavícoli: -¿Cómo es la relación (de Daniel) con el hijo, Momo? ¿Es un padre presente? Eso lo sabés.

Fede Barón: -La verdad, no tengo idea. La última vez que lo vi fue en el cumpleaños de mi sobrino, que es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Después no lo vi más. Eso se lo tenés que preguntar a mi hermana.

Karina Iavícoli: -¿Pero vos no hablás con tu hermana? Quizás es un tema que te incomoda y prefiero que me digas “de eso no quiero hablar”. La vimos sufrir tanto a tu hermana, y estamos hablando en serio del tema. Un poco la cargábamos a Daniela Ballester, que le deseamos que no sufra... Jimena la pasó muy mal y vos, como hermano, queremos saber tu opinión.

Fede Barón: -¿La opinión de qué? ¿De la relación nueva?

Karina Iavícoli: -¡Pero este pibe! ¿En qué idioma estoy hablando? ¿O sos vivísimo o me estás tomando el pelo, querido? ¿Me estás cargando?

Fede Barón: -Es que no tengo mucha relación...

Karina Iavícoli: -Entonces tampoco tenés relación con tu hermana. ¿No hablás con tu hermana? Esto no lo puedo creer.

Delfina Geréz Bosco: -Tu hermana nunca te dijo si es mal padre, bueno...

Fede Barón: -No, no opina mucho de eso.

Karina Iavícoli: -La otra le traduce como si yo hablara en inglés. Te amo, Delfina. No lo puedo creer.

Fede Barón: -No hablamos de eso, la verdad.

Karina Iavícoli: -Se vio que tu hermana la pasó mal, pero veo que a vos no te va ni te viene.