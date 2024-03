Rosina Beltrán se convirtió en una de las participantes más deseadas en la casa de Gran Hermano 2023. Tanto Joel Ojeda como Lucía Maidana hicieron público sus sentimientos por la uruguaya, quien ya habría elegido entre uno de ellos para tener una historia de amor.

Agostina Spinelli tuvo una íntima conversación con Joel, quien reingresó al reality gracias al repechaje, y le reveló lo que realmente siente Rosina.

Esta semana, Lucía se separó de su novia y asumió en A la Barbarossa que se enamoró profundamente de Rosina. Una persona se aceró a las inmediaciones de la casa de Gran Hermano y le gritó a la uruguaya que Luchi la ama y que se aleje de Joel.

“Rosi siempre dijo que Luchi le gustaba, pero que la respetaba porque tenía novia”, le dijo Agostina a Joel.

LA CHARLA ÍNTIMA DE AGOSTINA SPINELLI CON JOEL OJEDA SOBRE ROSINA BELTRÁN EN GH

Joel: -Ahora hay que ver lo que dice Rosi…

Agostina: -Rosi lo dice adelante de todos.

Joel: -Ella es la dueña de su vida.

Agostina: -Pero todos sabemos lo que dice Rosi.

Joel: -¿Qué dice?

Agostina: -Siempre dijo que Luchi le gustaba, pero que la respetaba porque tenía novia.

LUCÍA MAIDANA CONTÓ QUE ESTÁ ENAMORADÍSIMA DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

A menos de una semana de ponerle punto final a su noviazgo con Virginia, Lucia Maidana abrió su corazón en A la Barbarossa y admitió que se enamoró de Rosina Beltrán, su compañera de Gran Hermano 2023.

“Formé un vínculo muy real con Rosi. Y no lo entiendo. Totalmente inesperado”, dijo la salteña, sin contener el llanto.

Y continuó: “La extraño. Esto no es estrategia, ni fue una campaña. Es cien por ciento real y es por eso que estoy tan angustiada también”.

Con muchas ganas de ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano 2023: “En los primeros programas no quería admitir lo que me pasa, pero me salió del corazón. Es puramente amor. De Rosi me gusta todo”.