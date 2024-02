Daniel Osvaldo protagonizó un tenso momento con Intrusos al mostrarse furioso con el notero mientras le hacía algunas preguntas sobre su presente.

“¿Cómo va Dani, bien? Viste a buscar a Daniela...”, le dijo el cronista al exfutbolista, quien reaccionó y le contestó: “¡Qué rompe pelotas que son, loco!, ¿todos los días van a venir?”.

“¿Cómo va Dani? Si querés hablar, hablá”, expresó el movilero y él por su parte manifestó: “Ya está. Estamos felices, estamos contentos. ¿Qué más quieren?”.

Daniel Osvaldo con Intrusos.

“O sea, nosotros no somos públicos, ni chimenteros, ni nada por el estilo. Cuando la gente te dice no quiere hablar, no quiere hablar. Tenés que respetar, ¿entendés?”, sentenció Daniel.

DANIEL OSVALDO, DURÍSIMO CON INTRUSOS

Daniel Osvaldo se mostró harto del programa que conduce Flor de la Ve y en diálogo con el notero del programa lanzó: “El respeto ustedes no lo conocen”.

“Nunca podemos hablar con vos”, insistió el cronista y él cerró: “Yo no quiero hablar con ustedes. ¿Cuántas veces te lo dije? Ahora te hablé. Ahora qué hacés, ¿venís mañana?”.