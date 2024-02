A poco más de dos meses de que Daniel Osvaldo blanqueara su romance con Daniela Ballester, a Jimena Barón le preguntaron por la nueva pareja del papá de su hijo, Morrison “Momo” Osvaldo, y fue determinante.

La actriz y cantante afirmó en nota con Socios del Espectáculo que a su ex lo tiene “blindado” por el bien de su hijo y por su propia salud.

LA REACCIÓN DE JIMENA BARÓN CUANDO LE PREGUNTARON POR DANIEL OSVALDO Y SU NUEVA NOVIA

Notero: -¿Cómo ves la nueva relación de Daniel?

Jimena Barón: -No, chicos, no empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida de... Yo ya no estoy en esa.

Notero: -Pero son familia para siempre.

Jimena: -No me interesa. A mí me importa mi vida, mi hijo. Estoy re mil en otra. Chocha.

Notero: -No sé si viste que Yanina Latorre habló de la relación que tenés con el papá de tu hijo…

Jimena: -No, no. Es el papá de Momo. Al papá de Momo lo tengo blindado como el papá de Momo, por mi hijo y por mi salud mental. Tengo una vida hermosa, finalmente.

“Chicos, no empiecen con el random. No hablo porque termino en portales... Yo ya no estoy en esa”.

JIMENA BARÓN QUIERE VOLVER A SER MAMÁ

Hace casi tres años que Jimena Barón está felizmente en pareja con Matías Pallero, con quien sueña volver a ser mamá.

“No tengo ganas de casarme, pero sí tengo ganas de tener hijos. Lo hemos charlado. Yo nunca soñé con el casamiento. Yo soy de los bebitos y Momo quiere un hermano”, dijo la artista en nota con Socios del Espectáculo.