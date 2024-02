Lola Bezerra habló con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 hora por Ciudad Magazine) en medio de la polémica por las denuncias públicas en contra de Roberto Pettinato y contó a qué se dedica hoy.

Alejada de la televisión, la modelo y actriz contó en diálogo con Yuyito González qué hace en la actualidad: “Yo sigo desfilando, no me interesa ser famosa. Soy Madre y también estudio periodismo”.

“¿En qué momento vas a la televisión a contar esto que te pasó con Pettinato?”, indagó la conductora y Lola contestó: “Después de muchos años y escuché que una chica salió a denunciarlo dije ‘ahora que soy madre de una mujer y un varón tengo que contarlo porque es importante’”.

LOLA BEZERRA REVELÓ SI LE TRAJO PROBLEMAS CONTAR LO QUE VIVIÓ CON ROBERTO PETTINATO

En los últimos días, Fernanda Iglesias contó el calvario que vivió al trabajar con Roberto Pettinato en Duro de Domar y Lola Bezerra fue otra de las modelos que lo denunció públicamente por acoso.

¿Te trajo problemas haber contado en la televisión?”, le consultó Yuyito González al respecto en Empezar el Día y ella respondió: “Ya no porque no estoy en una agencia, yo me manejo sola y me siento más libre de decir lo que yo quiera”.