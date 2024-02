Furia y Joel se pelearon a los gritos en la casa de Gran Hermano 2023 por la comida y dieron que hablar. “Voy a contar la que me hicieron a mí”, comenzó contando la participante a Romina Uhrig.

“Siempre como última y sola, no como acá en la mesa. Voy a buscar, me habían puesto pollo y Joel viene y me dice ‘tenés mucho, dame que te corto un pedazo’”, relató.

Furia y Romina Uhrig en Gran Hermano.

Entonces, Joel interrumpió: “No fue así. Era de la últimas comidas, no había nada ese día. Lo que pasa es que hay una determinada cantidad de comida y vos te empezás a servir”.

“Yo sí lo vi así. Me sacó el pollo de mi plato, ese día me di cuenta lo que era la casa. Yo no como nunca nada, me da bronca”, dijo indignada ella.

Joel en Gran Hermano.

Por su parte, el joven le contestó enojado: “Vos tenés que colaborar acá con nosotros, estas muy equivocada. Estuviste un mes sin hacer nada”.

“Ni empedo. Entonces decile a la gente que me votó y dijo que me quede. Si tenés calentura por quien soy no es mi culpa, no seas envidioso. Váyanse a la mierda todos”, sentenció Furia.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 4 DE FEBRERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.

La novena eliminada del certamen fue Sabrina, quien se quedó afuera del reality el domingo 4 de febrero con el 40,5 por ciento de los votos contra 34,3 de Manzana y el 25,2 de Agostina.