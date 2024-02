Lisandro ‘Licha’ Navarro reveló en diálogo con Rosina Beltrán la decisión que tomó después de que Martín Ku, su amigo dentro de la casa de Gran Hermano 2023, salvara a Jualiana ‘Furia’ Scaglione de la placa y no a él.

“Lo entendí, viéndolo como estrategia de juego es muy inteligente, pero quizás se tiene que bancar que la casa lo mire como alguien que traicionó a Licha o a Nico”, dijo el asesor financiero sobre su compañero.

Entonces, Licha contó la charla que tuvieron: “No comparto su jugada porque yo no voy por ese lado. Se lo dejé en claro, le dije ‘amigo yo te re banco pero yo no voy a jugar así'. Vamos a seguir siendo mejores amigos pero no vamos a jugar juntos”.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 28 DE ENERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.