Sofía Jujuy Jiménez sorprendió al destruir su torta en su mega festejo de cumpleaños y luego tuvo que salir a explicar por qué lo hizo.

“Chicos, yo creí que era de esas tortas que se rompen y traen sorpresas. Perdón”, dijo en sus redes sociales la modelo tras romper con todas su fuerzas el pastel.

Entonces, aclaró que no se esperaba encontrarse con lo que había adentro y reveló lo mal que se sintió: “Casi me muero cuando vi que había un bizcochuelo”.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ CONTÓ POR QUÉ RECHAZÓ A NEYMAR JR.

Sofía Jujuy Jiménez reveló en su visia a Noche al Dente por qué rechazó a Neymar, quien intentó conquistarla por redes sociales.

Sofía Jujuy Jiménez habló de Neymar.

“Me parecía muy loco que me hable. Me escribió mensajes directo en Instagram y me pasó su WhatsApp, me asustó, yo estaba inciando otro vínculo”, confesó Sofía.