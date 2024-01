Lejos de que la polémica que despertaron las declaraciones de Flor Vigna en la pista del Bailando, donde incomodó a Noelia Marzol al hablar de dos candidatos que compartieron (enfrente de su esposo, Ramiro Arias y sus hijos en común, Donatello y Alfonsina) quedaran en el pasado; la cantante y la participante mantuvieron un tremendo cruce en medio de un móvil.

En medio de una nota que Marzol estaba dando a LAM, Vigna apareció con un picante comentario que Noelia no le dejó pasar.

Así fue el tenso ida y vuelta entre ellas en el programa que conduce Ángel de Brito por América:

Noelia: -No tenemos problema en decirnos lo que cada una piensa de la situación. Yo, por ahí, le digo a Flor ‘no estuvo bueno lo que dijiste porque estaba mi familia’. Y ella se la banca porque tiene personalidad y escucha aunque no le guste lo que esté diciendo. Seguramente, Flor tendrá algo para decir…

Flor: -Y me lo guardo, no lo digo en cámara.

Noelia Marzol: “No me parece lo que estás haciendo. Me parece de mal gusto. Si vos tenías un problema o una falta de código de parte mía, ¿por qué no lo planteaste en el momento”.

N: -Pero lo podés decir.

F: -No, no se puede decir. No voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila. No vamos a pelear.

N: -Es raro que quede como que tiene algo para decir.

F: -Yo ya le pedí perdón. Me gustaría que vos (dirigiéndose a Noelia) me pidas perdón por cosas del pasado, que nunca pasó.

Flor Vigna: “Te deseo lo mejor. No lo hice en el momento en el que te pegaste una recontra fuerte, vos en tu interior sabés cuál es, y lo vamos a dejar acá”.

N: -No tengo idea de lo que hablás. Pero decilo porque no está bueno que dejes entrever que sucedió algo.

F: -No lo voy a decir, no te voy a hacer quedar mal. Y la terminamos acá. Por ahí vos no sabés que yo sé lo que sé. Es raro decirlo porque fue un no código de hace un tiempo y ya fue. Te juro que te conviene que no lo diga.

N: -No me parece lo que estás haciendo. Me parece de mal gusto. Si vos tenías un problema o una falta de código de parte mía, ¿por qué no lo planteaste en el momento que lo tenías que plantear? Y venís después de un montón de años a plantearlo para dar vuelta una situación en la cual vos metiste la pata en el barro y vos saliste a hablar de algo que yo no tenía nada que ver.

F: -Te deseo lo mejor. No lo hice en el momento en el que te pegaste una recontra fuerte, vos en tu interior sabés cuál es, y lo vamos a dejar acá.

N: -Chicos, de verdad, yo siento que es psiquiátrico esto. Estoy tiesa. Con Flor no compartí cosas intimas ni trabajos. Tiró la pelota y se fue. Le sirve para la próxima canción, capaz me la dedica a mí. ¡Sería un hitazo, Flor!

NOELIA MARZOL REVELÓ QUE FLOR VIGNA LE MANDÓ UN MENSAJE TRAS LA POLÉMICA EN EL BAILANDO

Luego de la polémica que despertaron las declaraciones de Flor Vigna en la pista del Bailando, donde incomodó a Noelia Marzol al hablar de dos candidatos que compartieron en frente a su esposo, Ramiro Arias y sus hijos en común, Donatello y Alfonsina; la participante dijo lo suyo.

“A mí lo que me molestó es que estaban mi marido y mis hijos, y la verdad es que conocen a Rami es re perfil bajo. Si él viene acá es para traerme a los nenes porque estoy en un momento en el que siento que no estoy nunca en mi casa, y a bancarme., siendo que de verdad toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya Entonces, hacerlo pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa pasó, y no vuelvo una y otra vez con que salí con este o con el otro”, comenzó diciendo Noelia en una nota que dio a LAM.

“Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente. Todas las canciones son para los ex”, agregó, dejando en claro que sigue molesta con la cantante.

En cuanto a la posibilidad de ir a buscar a Vigna, Noelia lanzó, picante: “Yo no la tengo que ir a buscar a Flor para hablar. En todo caso, que venga ella a pedirme disculpas y hablo cara a cara, no tengo ningún problema. Ustedes me conocen, chicos. Yo soy muy tranquila, pero no se metan con mi familia porque ahí hay un límite”. Y cerró, haciendo un gesto con la cara como disconforme con las palabras de la jurada del certamen de baile: “Ella después me escribió y yo le contesté. Voy a tomarlo como unas disculpas”.