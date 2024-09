La relación de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín avanza a paso firme. Y si bien ella hace un culto del bajo perfil, la economista dio su primera nota y dio algunos detalles de su presente sentimental junto al actor.

“Me agarraste desprevenida. Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín que es un divino, estamos súper bien”, comenzó diciendo la joven, que acompañó a su novio en el evento de la Fundación Discar que se realizó en Costa Salguero días atrás, en la primera nota que dio a LAM.

Luego, indagada por cómo Benjamín quiso cuidarla de la exposición cuando comenzaron a salir, Anita se sinceró: “Sí, quiso hacerlo lo más natural posible y yo no soy del medio, no tengo nada que ver. Me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos. Él es un amor, estamos súper bien”.

“Nos conocimos de la vida. Nos empezamos a hablar y surgió todo súper natural y muy tranquilo. Hay que vivir y disfrutar del amor, estamos súper bien”, cerró Espasandín sobre el inicio de esta historia de amor.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE PAMPITA ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE BENJAMÍN VICUÑA SE CASE DE NUEVO Y TENGA MÁS HIJOS

En medio de la felicidad que vive Benjamín Vicuña después de apostar nuevamente al amor de la mano de Analía Espasandín, Carolina “Pampita” Ardohain habló de la posibilidad de que su ex se vuelva a casar y tener más hijos.

Luego de que la modelo decidiera no ahondar en si ya conoció a la pareja de padre de sus hijos, el cronista de LAM, Alejandro Castelo, fue al hueso con otra pregunta: “¿Lo imaginás a Benja casándose de nuevo como hiciste vos (con Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana)?”.

Fue entonces que Pampita no dudó con su respuesta: “Sí. Para mí, sí. Él es re familiero, así que me imagino que sí. Conozco su esencia y me parece que sí, que le gusta la familia, es un re buen papá y va a querer formar familia de vuelta. Yo pienso que sí, ojalá”, había lanzado, en julio pasado.

Y cerró, entre risas, sobre la posibilidad de que Benjamín vuelva a dar el “sí” con Analía: “Que me inviten. ¡Que me inviten en serio! Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón. Yo lo invité a mi boda. Igual no pasa nada si no me invitan, es un chiste. No inventen cosas, por favor, no estoy diciendo nada”.