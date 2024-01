Aunque cada uno tomó diferentes rumbos, Julieta Poggio y Coti Romero siguen sin tener la mejor de las ondas apesar de que los tiempos de Gran Hermano 2022 son cosa del pasado. La actriz de Coqueluche fue picante con la reciente eliminación de la correntina de Bailando 2023… ¡y la respuesta no tardó en llegar!

“Me alegra mucho porque, para ser de la gente que no me banca tanto, sabe mucho de mí. Sabe toda mi historia”.

En LAM entrevistaron a la actriz y fue fuerte con su excompañera del reality de Telefe. “No es gratis hablar mal de las personas”, disparó, en una nota, la llamó “cuchillera” y ya en el piso, Coti se despachó.

“No sé si es un cumplido. Si me está diciendo cosas buenas, malas. Ella había dicho que habíamos elegido caminos diferentes y que yo era más mediática. ¿No era que ella no quería ser mediática o algo de eso?”, lanzó, en el ciclo de Ángel de Brito.

COTI ROMERO APUNTÓ CONTRA JULIETA POGGIO POR SUS DECLARACIONES QUEDARSE AFUERA DE BAILANDO 2023

“Igual la quiero a Juli”, aseveró, pero Ángel de Brito fue letal. “Sí, se nota que se quieren”, le arrojó, a puro sarcasmo.

Sin embargo, Coti se mantuvo. “Dejamos todo atrás, pero cuando puedo, te hinco”, se despachó. Destacó que el certamen de Marcelo Tinelli la había fogoneado en las disputas mediáticas. “Es show y yo sé lo que es show. Si tengo que pelearme con alguien, lo hago”, concluyó, a pura honestidad brutal.