Pese a que Wanda Nara atraviesa un gran presente sentimental con Mauro Icardi, quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, la empresaria enfrentó rumores de romance con L-Gante cuando estaba en crisis con su esposo.

Por tal motivo, en Intrusos no dudaron en consultarle al cantante sobre cómo está su corazón: “Estoy súper enamorado de mi país y de Jamaica (la pequeña que tiene con su ex, Tamara Báez). No, tranqui, no tengo ninguna pareja”, comenzó diciendo el cantante, en un móvil desde Mar del Plata, con humor.

Foto: Captura (América)

En cuando a su relación con Wanda, detalló: “Lo mismo de siempre, mantenemos contacto, pero hablo de vez en cuando”. Además, ante la pregunta sobre si extraña a la empresaria, el entrevistado respondió: “Como a cualquier amigo mío”.

Por otro lado, Karina Iavícoli aseguró que, para ella, Wanda usó al artista para lanzarse como cantante. A lo que el músico opinó: “Le enseñamos, la ayudamos. Se ve que le gustó lo que hacíamos, lo que es la música, y ahora lo está disfrutando ella y se contagió un poco del estilo se ve”.

Por último, el invitado de la tarde se rio al ser indagado sobre si estuvo íntimamente con la hermana de Zaira Nara y si se conocen desnudos: “No, tampoco voy a decir la frase muchas veces. No, ¿por qué esa pregunta? Nos conocemos súper bien”, cerró, pícaro.

L-GANTE LE HIZO FRENTE A LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON TAMARA BÁEZ

Desde que le puso punto final a su historia de amor con Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña Jamaica, L-Gante enfrentó rumores de romance con otras chicas (una de ellas, Wanda Nara) y hasta se especuló con la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor con su ex.

Sin embargo, el cantante dejó en claro que en el presente lo une un lindo vínculo con Tamara: “Con ella, buena onda. Nos llevamos bien, está todo a la vista”, comenzó diciendo el artista en una nota que dio a LAM.

“Estamos separados. Lo que importa es que nosotros nos llevemos bien y que nuestra hija nos vea bien”, agregó, contundente. Y sobre la posibilidad de una segunda vuelta con la joven, cerró: “Obvio que siempre puede haber, pero -por ahora- no tenemos planeado nada”.