Este martes, Carmen Barbieri presentó una larga entrevista a Luciana Salazar para Mañanísima (eltrece) y Estefi Berardi aprovechó para contar su picante teoría sobre la negación de Martín Redrado a ser el padre biológico de Matilda, y la modelo se expresó en sus redes.

Basándose en un reclamo que se le hace constantemente a Luli sobre por qué insiste tanto en que el economista le pague la manutención de Matilda siendo que no es el padre biológico, la panelista dio su versión de los hechos que llevaron a esta definición.

Luciana Salazar y Martín Redrado. Foto: Twitter: @LANACION

“Había un plan de familia en el que él dijo ‘yo no estoy para ser papá biológico’. No sé si este es el caso, pero, muchas veces, (los hombres) prefieren que sea un proyecto de ellas y hacerse cargo económicamente y no biológicamente por un tema de herencia. Es una forma de no sacarle nada a tus otros hijos”, sentenció Estefi.

QUÉ DIJO LUCIANA SALAZAR SOBRE LA NEGACIÓN DE MARTÍN REDRADO A SER EL PADRE BIOLÓGICO DE MATILDA

“Dicen ‘Te acompaño en este plan desde lo económico y no biológicamente’. Luciana le hizo firmar todo antes y ahí se estableció que él se iba a hacer cargo de la nena hasta los 18 años. Como después él decidió no hacerse más cargo de eso, Luciana lo lleva a la Justicia y ya le embargó cuentas. Viene avanzando la causa”, agregó la panelista, a quien Luciana le respondió a través de sus stories de Instagram.

“¡Caliente, caliente! Sumándole varios condimentos más. Impedimentos para tener hijos naturalmente por una de las partes (por enfermedad previa), consultas a clínicas de fertilización en Argentina y EEUU juntos”, escribió la modelo, apoyando la teoría de Berardi.

La respuesta de Luciana Salazar a Estefi Berardi (Foto: Instagram @salazarluli)

“Un entorno negado que presionaba a que no suceda a toda costa, mentiras, ocultamiento, subrogación... Un proyecto y deseo viciado y manipulado por situaciones por demás injustas. Algunos ya van entendiendo”, cerró Luli, sobre el planteo de Estefi acerca de la actitud de Martín Redrado con Matilda.

