Finalmente, como todos los años, Wanda Nara aterrizó en su país, Argentina, con su marido, Mauro Icardi, y sus hijos estrictamente por trabajo. Compinche con sus seguidores de Instagram, compartió una foto que llamó la atención.

A literalmente horas de haber aterrizado en Buenos Aires, la conductora mostró los manjares dulces bien argentinos que compró para degustar junto a su infusión favorita, el mate.

“Una bad bitch suelta en Buenos Aires”.

“Una bad bitch suelta en Buenos Aires”, expresó, pícara, al pie de una foto que la muestra sentada en su auto con el mate en la mano y dos paquetes de galletitas que solo se consiguen acá; unas surtidas, bien tradicionales, y otras con relleno de frutilla que aman chicos y grandes. ¡De nuevo en su tierra!

¿POR QUÉ WANDA NARA VINO A ARGENTINA?

En medio de una nota que dio para LAM y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuáles son los motivos por los que Wanda Nara arribó a la Argentina, Ana Rosenfeld dio algunos detalles de su amiga y representada en vivo.

“Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, comenzó diciendo la abogada en el programa que conduce De Brito por América.

“Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Viene por pocos días y llegó con Mauro Icardi”, agregó.

Y sobre qué proyecto tiene como figura a la hermana de Zaira Nara, Ana cerró, misteriosa: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo ‘Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada’. Este contrato, el octavo, es nuevo, lo firmamos hace 3 días. Pero siempre es referido a la tele. Los últimos fueron marca, pero este es tele y es muy bueno”.