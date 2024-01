Luego de haberle puesto punto final a su relación con Ignacio “Nacho” Castañares, a quien conoció en su paso por Gran Hermano, Lucila “La Tora” Villar confirmó su romance con el cantante de 24 años, BM.

Así se pudo ver en el posteo que compartió el joven en Instagram Stories, donde se lo ve a puro beso en la cocina mientras La Tora le hace puré: “Que te despierten así”, escribió sobre el video.

Foto: Captura de Instagram (@bm.oficial.ok) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Lucila reposteó la publicación de BM y dejó en claro el gran presente sentimental que atraviesa después de que muchos de sus seguidores esperaban que se reconcilie con Nacho, con quien también trabaja.

FUERTE REACCIÓN DE COTI ROMERO TRAS RUMOREARSE QUE ESTUVO A LOS BESOS CON NACHO CASTAÑARES CUANDO ESTABA CON LA TORA

Luego de que en Ángel de Brito contara en LAM la fuerte información que le hicieron llegar y que hablaba de un encuentro a los besos entre Coti Romero y Nacho Castañares en una fiesta (cuando el joven estaba en pareja con La Tora), la participante de Bailando 2023 recurrió a las redes para hacer su fuerte descargo.

“Me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que no pasaron. Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir; si no me quedo callada porque sé cómo son las cosas”, había dicho Coti, en varios posteos que subió a Instagram Stories, en noviembre pasado.

“Me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que no pasaron. Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir; si no me quedo callada porque sé cómo son las cosas”.

“Se habló de un tema que no pasó nunca, ni va a pasar. Yo la quiero con todo mi corazón a La Tora, ella lo sabe. Me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal y para nada estuve con Nacho, jamás. No se me cruzó por la cabeza tampoco”, agregó.

Luego, dio detalles de cómo ve a Nacho: “Siempre lo vi como un amigo y casi nunca nos cruzamos. Las veces que nos cruzamos, estuvo La Tora, o sea que no hay posibilidad de eso. Sí sé que hay mucha gente mala que lo único que quiere es tirarme mier… como sea”.

“Se habló de un tema que no pasó nunca, ni va a pasar. Yo la quiero con todo mi corazón a La Tora, ella lo sabe. Me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal y para nada estuve con Nacho, jamás”.

“Estoy con la consciencia tranquila porque sé que eso no pasó y no lo hice. Nunca se me pasó por la cabeza ni se me va a pasar tampoco. Lo único que faltaba era esto, pero bueno, lamentablemente me estoy acostumbrando a que pasen cosas como éstas”, continuó.

Y siguió: “Me di cuenta de que, cuando uno hace las cosas mal, trata de tirar mier… para todos lados y sé que el de arriba ve todo. En ese sentido, yo tengo la consciencia tranquila. Ahora estoy haciendo mi vida por otro lado, tranquila, no estoy jodiendo a nadie; pero si sé que hay mucha gente inventando cosas tratando de tapar otras.

“Acabo de hablar con La Tora, la verdad es re triste. Estoy hablando con Nacho también. Estamos todos como shock porque es algo que es muy delicado, pero lo pudimos hablar tranquilamente y, gracias a Dios, está todo bien porque nosotros sabemos que no es así”.

Por otro lado, Coti reconoció que mantuvo una charla con sus excompañeros de Gran Hermano 2022 a raíz de este tema: “Acabo de hablar con La Tora, la verdad es re triste. Estoy hablando con Nacho también. Estamos todos como shock porque es algo que es muy delicado, pero lo pudimos hablar tranquilamente y, gracias a Dios, está todo bien porque nosotros sabemos que no es así. Dejo todo en manos de Dios que él se va a encargar de todo lo que se tenga que encargar. Siento que siempre se me quiere hundir”.

Y cerró, contundente: “Para la persona que hizo esto, que sabe muy bien quién es y yo también sé muy bien quién es, quédate tranquilo que Dios se va a encargar de todo. Te deseo mucho amor porque sé que eso es lo que te hace falta”.