Nacho Castañares Puente habló con Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) de su separación de La Tora y reveló el motivo que los llevó a tomar esa decisión.

“¿Tanto trabajo y tanta exposición jugó en contra para la pareja?”, le preguntó Carmen Barbieri y él contestó: “No, en el trabajo sentimos que somos re compinches, nos acompañamos”.

“¿Y por qué se separaron entonces?”, insistió la conductora y el exparticipante de Gran Hermano dijo: “Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”.

Nacho Castañares Puente habló con Mañanísima.

“Pero algo pasó, no es que uno se separa para no terminar mal...”, siguió la actriz y Nacho reiteró: “Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos”.

NACHO CASTAÑARES PUENTE DEJÓ LAS PUERTAS ABIERTAS A UNA RECONCILIACIÓN CON LA TORA

Nacho Castañares Puente dejó las puertas abiertas a una reconciliación con la Tora en diálogo con Mañanísima: “Más adelante no sabemos cómo puede seguir”.

“Si nos reencontramos la mejor y sino también lo mejor para cada uno. Estamos en contacto, hablamos para saber cómo estamos, nos acompañamos desde ese lado”, reveló.