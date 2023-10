Ni bien Nacho Castañares y La Tora confirmaron su separación mediante un comunicado en redes sociales, Juan Reverdito, quien compartió con ellos la casa de Gran Hermano 2022, contó que lo pone muy contento la ruptura y le dedicó fuertísimas palabras a su excompañera de reality.

“Si es verdad aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él. Las veces que lo vi a Nacho me sorprendió como cambió tanto, La Tora le cambió la personalidad a él, me decepcionó ella a mí”, opinó, sin filtro, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Si es verdad aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él. Las veces que lo vi a Nacho me sorprendió como cambió tanto, La Tora le cambió la personalidad a él, me decepcionó ella a mí”.

Y fue a fondo: “Yo la quería un montón a ella y hemos compartido comida con familiares de los dos, después entró a la casa y salió diferente, podés haber ganado Gran Hermano y facturar como loco, pero cambiar tu esencia por eso deja mucho que desear, me pone muy contento la separación por Nacho”.

JUAN REVERDITO REIVINDICÓ A NACHO CASTAÑARES Y LIQUIDÓ A LA TORA

Juan afirma que La Tora “absorbió” a Nacho.

“Afuera es otro pibe Nacho, si no querés juntarte conmigo a tomar un café está todo bárbaro, pero él no es esa clase de persona, yo creo que en muchas situaciones La Tora absorbió a Nacho, una persona no puede cambiar tanto, ojalá que sea verdad la separación porque le va a venir bárbaro...”.

“Creo que a él le va a hacer bien haberse sacado ese clavo de encima, es una opinión nada más. Y esto no lo digo porque sea mujer ni nada, lo digo porque hay una persona que aprecio que es Nacho y otra que no aprecio”, sentenció, re picante. ¿Recibirá respuesta?