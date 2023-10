Un día después de contar que habían decidido separarse con La Tora, Nacho Castañares se abrió en A la Barbarossa sobre la decisión que tomaron, según aseguró, sin escándalos y con afecto por la relación que comenzó en Gran Hermano 2022.

“Todo lo que nos pasaba lo hablamos y un día llegamos a esa charla. No fue que de un día para el otro uno de nosotros dijo ‘no quiero estar más’. Eso no pasó”.

“Nos separarnos, pero en buenos términos. Fue una decisión muy madura, así que por suerte estamos bien”, aseveró.

“Tomamos la decisión hace unos días. Lo hablamos y empezamos a pensarlo hasta que lo confirmamos”, contó, mientras destacaba el buen vínculo que mantienen con Lucila.

Foto: Web Por: Ivan Basso

NACHO CASTAÑARES HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE LA TORA DE GRAN HERMANO 2022

“Nos llevamos muy bien en pareja y laburando estábamos muy contentos, pero desde afuera sentimos que lo más maduro era no estar en pareja por diferentes momentos, para crecer más como persona y aprender a desarrollarnos en otros aspectos”, afirmó.

Analía Franchín cruzó a Nacho asegurando que no le creía y él se mantuvo firme sobre la ruptura. “Todo lo que nos pasaba lo hablamos y un día llegamos a esa charla. No fue que de un día para el otro uno de nosotros dijo ‘no quiero estar más’. Eso no pasó”, se sinceró.

También negó que su relación haya afectado su trabajo en el streaming de Fuera de joda- “Elegimos compartir muchas cosas. A veces cuando terminábamos el programa, en vez de cada uno irse a su casa elegíamos quedarnos juntos”, concluyó.