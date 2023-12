Fiel usuaria a las redes sociales, Yanina Latorre compartió con sus seguidores el difícil momento que está atravesando desde que se enteró que a su hija Lola le entraron a robar mientras disfrutaba de sus vacaciones en José Ignacio.

“Estoy con un llamadito a la solidaridad, yo estoy lejos, pero Lolita está de vacaciones en Punta del Este con Felipe, su novio y la familia del novio. Están en José Ignacio, en una casa y les entraron a robar. Lola me pidió que no cuente nada, pero creo que es mejor para que se cuiden, para agradecer a la gente que está ayudando y para que ver si lo que lo hicieron se arrepienten”, comenzó diciendo la panelista de LAM en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Les entraron a robar por la ventana, se llevaron la computadora de Lola, todo su laburo y lo que hace en la facultad. En esa computadora esta toda su carrera. Le quedan muy pocas materias para recibirse de abogada y todo estaba ahí. Si vos sos el que se la robaste, estás a tiempo de arrepentirte y devolverle las cosas”, agregó.

“¡Qué fin de año del ort…! Que me llame mi hija llorando desesperada que se quiera volver. Y yo estoy amargadísima, porque estoy lejísimos”.

Y cerró, muy angustiada: “Es horrible trabajar todo el año, esforzarse para irse de vacaciones y pasar este momento de mier… Lolita de mi corazón, no te preocupes, lo material se recupera, lástima que haya gente que arruine las vacaciones. ¡Qué fin de año del ort…! Que me llame mi hija llorando desesperada que se quiera volver. Y yo estoy amargadísima, porque estoy lejísimos. Ella me pide perdón a mí como si hubiera hecho algo. Y a mí me da pena por todo el esfuerzo que hizo hasta llegar hasta acá”.

CARMEN BARBIERI HABLÓ DE YANINA LATORRE

Luego de haber mantenido fuertísimos cruces de declaraciones con Yanina Latorre, Carmen Barbieri “plantó bandera blanca” y compartió cómo se sintió al escuchar algunos dichos de la panelista.

“Yo no estoy enojada con Yanina Latorre. Me puse muy triste porque se dijeron cosas que duelen, pero ya pasó. La verdad es que es una persona que no me conoce, quizás si ella me conociera más estaríamos bien”, comenzó diciendo Carmen en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Lamentablemente, no se dio así, pero seguirá de otra manera la historia. Yo siempre tengo la puerta abierta para está bien con la gente”, agregó, dejando en claro su intención de dejar atrás cualquier polémica con la angelita.

“Yo, cuando me enojo me enojo de verdad, cuando tocamos en el programa un tema triste me pongo a llorar. Aprendo de a poco a medirme con algunas cosas y trato de cuidarme un poco”, continuó la conductora de Mañanísima, el ciclo que se transmite por eltrece. Y cerró, sincera: “No es que no quiera jugarme, pero trato de ser más cuidadosa”.