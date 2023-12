A poco de que llegue la Navidad, Jimena Barón compartió con sus seguidores un desopilante momento que vivió cuando Momo (el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo) le cambió el pedido de regalo a Papá Noel a último momento.

“La cuestión es así. Mi hijo va, con idea del tío que me dice ‘vamos a andar en skate, ¿lo puedo llevar?’. Le digo ‘sí, de una’. Lo lleva. ¡Se hace fanático! Viste que yo en dos segundos te hago una bufanda, soy fanática del tejido; me meto a la pileta, y me anoto en natación. Mi hijo es idéntico. El pibe va un día a skate y se hace fanático del skate”, comenzó diciendo Jimena en algunos posteo que subió a Instagram Stories.

“Mi hijo me dice ‘má, le voy a cambiar el regalo a Papá Noel. En vez de lo que le pedí antes, le quiero pedir un skate’”.

“Llega de su experiencia maravillosa con el tío (Fede Barón) y me dice ‘má, le voy a cambiar el regalo a Papá Noel. En vez de lo que le pedí antes, le quiero pedir un skate’”, agregó, dejando al descubierto la cara de desconcierto por el pedido de su niño.

“Mi hijo cree en Papá Noel. A todo esto, el pedido a Papá Noel ya era tremendo. Le pidió una camiseta del 2010 del Barcelona de Messi. Qué pedido raro, ¿verdad? Lo consigo. Me contacto con los chicos de una casa de surf y les digo ‘chicos, buenísimo que el chico esté re copado con el skate, pero me acaba de pasar esto y siento que es culpa de ustedes”, continuó.

Y cerró, divertida, a la espera de ver la cara de Momo cuando vea que su madre le consiguió finalmente el obsequio que pidió a horas de que se vivan las Fiestas: “Estaba todo resuelto, y ahora el chico cambió de opinión”.

¡Qué momento!

KARINA LA PRINCESITA REVELÓ SI MANTIENE UNA ENEMISTAD CON GIANINNA MARADONA COMO JIMENA BARÓN

Luego de que presentara el nuevo tema Sinvergüenza junto a Jimena Barón (tema que también interpretan Ángela Torres y el autor, Emanero), Karina La Princesita reaccionó cuando deslizaron que comparte junto a su colega, su enemistad con Gianinna Maradona.

Indagada por una entrevista en la que Jimena bromeó con que hace “canciones de despechadas” con Karina, La Princesita respondió, entre risas: “Sí, ella tiró esa. En mi caso, no es que renegué de eso, pero antes era como una presión que sentía años atrás con respecto a mis letras”.

Por otro lado, el cronista remarcó que muchos portales levantaron esos dichos haciendo alusión a que estarían unidas por una enemiga en común (en referencia a la hija del Diez, que estuvo en pareja con el Kun Agüero –con quien tiene a su hijo, Benjamín- y había protagonizado varios chispazos, al mismo tiempo que Jimena le dedicó a la misma joven la canción La Araña después de que comenzaran una historia de amor con su ex y padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo): “¡Ah! No, yo no tengo de enemiga a nadie”, lanzó.

“Puedo creerle muchas cosas a Jimena, obvio. Puedo llegar a decidir si creo o no creo lo que uno cuenta. Pero después, no compartimos enemiga porque yo no tengo enemigas”, cerró la artista, pícara.