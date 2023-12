Momo Osvaldo, el hijo de Jimena Barón con su ex, Daniel Osvaldo, ya arrancó las vacaciones de verano. En plena mudanza, la cantante intenta que su hijo se divierta mientras lleva las cosas de su departamento a su casa y supervisa que la refacción de su nuevo hogar avance como lo tiene planeado.

En este contexto, siempre compinche con sus seguidoras de Instagram, la cantante hizo un sincericidio con respecto a la “hiperactividad” de Momo, especialmente, durante el receso escolar. Divertida, compartió un video que lo muestra vestido de futbolista, de pies a cabeza, mientras juega con la pelota.

“Las ganas de tirarme del balcón atada a un pan dulce son totales. No sé qué hacer con este pibe hiperactivo vestido de jugador de fútbol desde las 8 de la mañana en el departamento, con una semana todavía laboral...”.

“Las ganas de tirarme del balcón atada a un pan dulce son totales. No sé qué hacer con este pibe hiperactivo vestido de jugador de fútbol desde las 8 de la mañana en el departamento, con una semana todavía laboral...”, admitió Jimena. ¡No para!

LA POSTURA DE JIMENA BARÓN TRAS LA AGRESIÓN A LALI POR DECIR LO QUE PIENSA

“Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”, agregó Jimena.

“No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino”, finalizó Barón.