Mucho antes que Roberto García Moritán iniciara su relación con Pampita, pero después de que el padre de Anita (2) se separara de la madre Milagros Brito, la madre de Santino (19) y Delfina (18), el político estuvo casi cinco años en pareja con Camila Velasco.

“Era un buen yerno. Muy atento”, comenzó María Eugenia Zorzenón en una nota con Socios del Espectáculo.

Acto seguido lo fulminó: “Camila no tuvo suerte. No le tocó una racha maravillosa. Le tocó la época de compartir una hamburguesita con los hijos, comer fideos con manteca y zafaba porque tenía un barcito donde tenía tortas…”.

“Mi hija siempre se llevaba el agua y el papel higiénico a la casa de Roberto. No me hagan hablar más”, graficó elocuente la austeridad del empresario gastronómico.

“Mi hija siempre se llevaba el agua y el papel higiénico a la casa de Roberto”.

Luego, ironizó: “Camila toma mucha agua porque toda la vida hizo deporte. Yo también me pongo en el lugar del novio que le diría ‘traete tu agua o tu papel higiénico’. No tuvo suerte, le tocó una época desastroza”.

Camila Velasco y Roberto García Moritán.

“Si sos pobre no está mal compartir una hamburguesa. Si sos pobre, no tenés para comer y vivís en el complejo de alguien (N del R: por el hogar que Moritán tenía en un edificio de la madre de sus hijos mayores) no es un pecado”, cerró la exsuegra de Roberto García Moritán.

“Si sos pobre, no tenés para comer y vivís en el complejo de alguien (N del R: por el hogar que Moritán tenía en un edificio de la madre de sus hijos mayores) no es un pecado”.

“ME ALEGRO QUE ROBERTO GARCÍA MORITÁN NO SE HAYA CASADO CON MI HIJA”

“Yo me alegro que Roberto García Moritán no se haya casado con mi hija y que esté compartiendo con Pampita. Lo mejor que le pudo suceder a él fue Pampita”, sentenció María Eugenia Zorzenón.

“Los primeros años fue buena persona… Gracias a Dios se casó con Pampita y Camila terminó la carrera universitaria. Para nada hubiera querido que se case con Camila”, continuó deslizando ciertas falencias del economista que solía salir de noche.

“Gracias a Dios se casó con Pampita y Camila terminó la carrera universitaria. Para nada hubiera querido que se case con Camila”.

Al final, la madre de Camila Velasco fue categórica: “Yo quisiera que ella se case con alguien que no tenga ya otra familia, sin hijos, que empiece desde cero. Camila se salvó sin Roberto García Moritán”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.