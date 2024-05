A casi tres años del nacimiento de Ana, fruto del amor entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, la parejita dio una nota a Socios del Espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) y no descartó la posibilidad de seguir agrandado la familia.

“Le podés preguntar a Roberto y te va a responder que él no tiene ganas. A mí, pregúntame, yo siempre voy a decir que sí tengo ganas (de tener otro hijo). Así que bueno, estamos ahí en esa encrucijada. Lo veo difícil. Si ya no se dio hasta ahora, me parece que no se va a dar”, comenzó diciendo la modelo.

Al ser indagado por este tema, Moritán se sinceró ante la cámara “Quiero, pero somos un montón. Son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”, atinó a decir. Y Pampita lo apuró, con humor: “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video”.

“Hay que elegir los momentos y ser responsable. Aparte, somos padres muy presentes, somos muy ocupados también, y es difícil darle el tiempo que se merece cada uno. Son muchos en serio. Aparte, con distintas edades, distintas problemáticas, es un gran desafío familiar”, siguió el entrevistado. Y cerró: “El tema es que estábamos contentos y festejando porque Anita está dejando los pañales. Y volver a empezar con todo ese ciclo… Pero bueno, puede ser. No descarto nada”.

Invitada a Poco correctos, el programa que conduce el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por eltrece, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al hablar de cómo fueron los primeros pasos en su historia de amor con Roberto García Moritán, su esposo y padre de su pequeña, Ana.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí’”, comenzó diciendo la modelo, entre risas, al aire.

Luego, justificó las imágenes que subió el político a sus redes: “Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”.

“Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada .Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo”, cerró Pampita, divertida.