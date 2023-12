Jimena Barón viajó con su novio, Matías Palleiro, a Santa Cruz para vivir una romántica aventura de a dos. En este contexto, la cantante reveló que a su hijo Momo, fruto de su pasada relación con Daniel Osvaldo, no le gustó que no lo llevara. Y admitió que es “celoso”.

Horas antes de emprender su vuelta a Buenos Aires, tras varios días disfrutando de su viaje en pareja, Jimena reveló su ida y vuelta con Momo, en el que percibió que el nene está ofendido porque, esta vez, decidió viajar sola. “Necesito reporte de Momo, ya te olvidaste de ellos ja, ja, ja”, le pidió una seguidora. A lo que Jime respondió sin filtro.

“Momo me dijo recién, mientras mascaba chicle y jugaba a un jueguito, que me extraña 6 del 1 al 10 porque no le interesaba venir a caminar tanto... Está celoso, ocurre siempre que me voy sin él, que es nunca... Y cortó diciendo ‘bueh, no sé qué más decirte’, pero pidió que lo lleve a almorzar el jueves en el horario de almuerzo del colegio. Calculo que ya estoy vibrando la pre adolescencia de un pisciano luna en cáncer”, cerró, divertida.

EL PROFUNDO POSTEO DE JIMENA BARÓN, ENAMORADA DE MATÍAS PALLEIRO

Luego de compartir con sus seguidores en varias oportunidades lo feliz que se siente desde que apostó al amor junto a Matías Palleiro, Jimena Barón volvió a abrir su corazón en las redes.

“A mí, con la edad, me dejaron de resultar tan atractivas las diferencias y me empezaron a seducir las coincidencias”, comenzó diciendo la mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, en Instagram Stories.

“Un compañero con el que compartís y coincidís, trae mucha paz y armonía”, agregó, en referencia al hombre que logró conquistarla. Y cerró, emotiva: “Es fácil. Y lo fácil y sencillo, ahora me resulta lo más hermoso”.