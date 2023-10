Jimena Barón aterrizó en Brasil con su novio, Matías Palleiro, y su hijo Momo Osvaldo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Siempre cómplice con sus fanáticos, compartió las fotos del primer día de su estadía.

“Con este equipo a la luna”, expresó Jime, siempre muy dulce, al pie de un video que muestra los preparativos del viaje hasta, finalmente, llegar a destino. Si bien la mayoría de los comentarios fueron positivos, hubo una persona que le cuestionó y ella, lejos de quedarse en el molde, reaccionó tajante.

“¿Cómo hacen estas minas con el colegio de la bendición? El mío falta dos días y ya me mandan hasta al obstetra que me atendió cuando nació para ver por qué no va al colegio”, se quejó esta persona. “Tiene spring breack (vacaciones de primavera), Mabel”, contestó Jimena, tajante.

LA EMOCIÓN DE JIMENA BARÓN POR HABERSE COMPRADO UNA CASA

“Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso”.

“Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, expresó Jime, entre lágrimas.