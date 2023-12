Anita Martínez y el Bicho Gómez tuvieron una noche negra en Bailando 2023. La dupla de humoristas llegó acompañados de Ricky Maravilla para hacer una coreografía al ritmo de El petizo, su máximo hit. Sin embargo, el baile decepcionó al jurado y Pampita fue letal.

“No se perdieron una vez, se perdieron 6 veces. Es un montón. El Bicho trataba de agarrarla y ella estaba haciendo otra cosa”.

“Estos chicos bailan bien, Gabo. Yo no sé qué pasó acá. Si quieren me cuentan la verdad, pero ustedes no son esto. Son campeones, son buenos bailando. Se relajaron con la comedia. ¿Qué sucedió?”, empezó diciendo la conductor, pidiéndole explicaciones a Gabo Usandivaras, su coach.

El histórico bailarín de la competencia explicó qué pasó. “Se estaban patinando muchísimo y a Anita se le abrió el vestuario”, aseveró.

Foto: Captura de TV

PAMPITA LE BAJÓ EL PULGAR A LA COREOGRAFÍA DE ANITA MARTÍNEZ Y BICHO GÓMEZ EN BAILANDO 2023

“No se perdieron una vez, se perdieron 6 veces. Es un montón. El Bicho trataba de agarrarla y ella estaba haciendo otra cosa”, enumeró, muy picante mientras los humoristas no ocultaban su decepción.

“No me aflojen ahora. Quedan poquitos y tienen que ponerle pilas”, les pidió la modelo.

“Ensayen de noche, de madrugada, pero acá tienen que traer la coreo bien sabida, más si tienen que actuar encima. Esta vez no cuajó. No funcionó”, lanzó, mientras le ponía 3 puntos.