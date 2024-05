En medio de la cuenta regresiva para que llegue el primer hijo que espera con Manu Urcera, Nicole Neumann rompió el silencio y dio a conocer los motivos por los que se ausentó a un encuentro que tenía estipulado con Fabián Cubero (con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna) por cuestiones legales.

Todo comenzó cuando el cronista de Intrusos hizo la pregunta al hueso: “En estas últimas horas se habló de que habían tenido una reunión con Cubero para solucionar los temas legales. ¿Esto pasó?”, indagó.

Fue entonces que la modelo se sinceró ante las cámaras: “Yo no pude ir, fueron mis abogadas. Estuve con unos temas de estrés y demás, así que bueno, evitando situaciones que no suman nada y que perjudican”, lanzó.

Y cerró, sincera: “La paz tendría que haber existido hace años, años y años. Pero bueno, nada, de verdad que no es un tema en el que quiero entrar”.

EL SINCERICIDIO DE MANU URCERA SOBRE CÓMO SE IMAGINA COMO PAPÁ CUANDO NAZCA SU BEBÉ CON NICOLE NEUMANN

En medio de la felicidad que vive desde que supo que espera a su primer hijo junto a Nicole Neumann (que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero), Manu Urcera contó cómo se imagina cómo padre.

“¿Vos considerás que vas a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a ser?”, fue la consulta que le hizo el Pollo Álvarez, quien entrevistó al piloto de carreras para Poco correctos, el programa que conduce junto al Chino Leunis por eltrece.

Nicole Neumann y Manu Urcera / Fuente: Instagram

Fue entonces que Manu, que espera a que nazca el bebé a mediados de junio próximo- se sinceró: “Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto”.

“Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo”, cerró, dejando en claro que también desea continuar el legado de la crianza que recibió cuando era un niño y que espera seguir con su hijo.