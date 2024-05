Luego de la salida de Mauro Dalessio de la casa más famosa del país, Juliana “Furia” Scaglione, que se muestra más tranquila tras la pelea con el exparticipante, reveló los cuatro jugadores que se merecen ser finalistas de Gran Hermano 2023.

En una conversación con Bautista Mascia en el jardín, bajo los rayos del sol, aclaró que ella está dentro del grupo de participantes que se merecerían llegar a la final por su juego dentro del reality

“Me gustaría que se quede Virginia, que te quedes vos (Bautista), el chino (Martín) y yo (Furia)… Lo siento, siento que son los que se lo merecen, los que fueron buenos jugadores”, sentenció, sin filtro.

Furia en Gran Hermano 2023.

¿FURIA DE GRAN HERMANO ACOSÓ A MAURO?: FUERTE OPINIÓN DE NAZARENA VÉLEZ Y YANINA LATORRE

Nazarena se indignó y desaprobó con contundencia el accionar de Furia con Mauro Dalessio. “Es tremendo. Me pongo en el lugar de la mamá de Mauro y veo a uno de mis hijos en una situación así, con una chica que días previos por no querer tener relaciones sexuales se pone así de violenta, y me desespero”, dijo la panelista en LAM.

Seria, Vélez continuó: “Él ya no sabía cómo, de una manera educada y amorosa, decirle ‘no quiero tocarte, flaca. No tengo ganas. No quiero dormir con vos’”.

Compartiendo la postura de Nazarena, Yanina Latorre expresó: “Yo la mato… Él tiene derecho a decirle que no”.