Luego de que Julieta Bartolomé admitiera que estuvo en pareja con Juan Guilera y explicara por qué el noviazgo llegó a su fin, el actor presentó muy enamorado a su nueva novia colombiana, Julieta Molina, con quien se mostró a los besos en Instagram.

El artista, que trabaja en Colombia y México, aterrizó con su nueva pareja en su país, Argentina, para disfrutar de las fiestas con su familia. En este contexto, hizo eco de la primera foto con Juana, en la que se los ve besándose debajo de un cielo espectacular con incipiente amanecer.

La joven, al igual que Juan, es una famosa actriz que vive en Bogotá. Trabaja, especialmente, en cine. En Instagram, casi alcanza los 600 mil seguidores. Al igual que su novio, comparte románticas fotos con él junto a cariñosos mensajes. ¡A paso firme!

EL MOTIVO POR EL QUE JULIETA BARTOLOMÉ Y JUAN GUILERA TERMINARON

Julieta Bartolomé reveló a Mitre Live por qué terminó con el actor Juan Guilera: “Éramos más chicos, me costaba un poco a mí a lo sumo, me daba celos”.

“Y me cuesta salir con un actor, no me volvió a pasar pero tampoco me niego. Seguro le mandan mensajes en redes sociales, hoy lo encararía de otra manera pero siendo chiquita me daba celos”, dijo a Juan Etchegoyen.