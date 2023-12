Pepe Ochoa aseguró en El Diario de Mariana que Milett Figueroa llevó una foto de Guille Vladés a la peluquería para pedir que le hicieran el mismo tono y la pareja de Marcelo Tinelli fue contundente con su respuesta.

“Me confirman desde la peluquería que la primera vez que te acercaste a hacerte el color llevaste una foto de Guillermina Valdés para pedir el mismo color”, le dijo el panelista a la participante del Bailando 2023.

Milett Figueroa y Pepe Ochoa en El Diario de Mariana.

Sorprendida, la actriz peruana contestó: “Me encantaría que me dijeran quién ha dicho eso porque la verdad es que es totalmente falso. Me parece hermosa Guillermina pero jamás me compararía con ninguna otra mujer”.

“Creo que yo soy una persona tan única que no necesito compararme con nadie, me puedo pintar el pelo de cualquier color, todos me quedan bien porque soy camaleónica”, cerró Milett.

MILETT FIGUEROA SE LA HABRÍA PASADO LLORANDO EN UNA PELUQUERÍA EN MEDIO DE RUMORES DE CRISIS CON MARCELO TINELLI

“Me cuentan que cuando estuviste en la peluquería, donde hay cámaras, que te la pasaste llorando todo ese día y que no querías salir del lugar porque estabas en un estado del que no te podías reponer”, le dijo Pepe Ochoa a la novia de Tinelli.

Entonces, Milett explicó: “Ese día se dijeron tantas cosas, yo dije que había tenido un mal día y no estaba con ánimos de compartir nada. Uno no amanece todos los días feliz, hay que entender que uno es un ser humano”.