A pocos días de que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaran su relación amorosa, dejaron de coquetear al aire y en las redes sociales. Rápidamente, se instaló la versión de crisis de pareja. Si bien los protagonistas no avalaron el rumor, tampoco lo desmintieron y prefirieron esquivar el tema.

En este contexto, Marcelo hizo eco de algunas preguntas que los usuarios de Instagram le hicieron a la cuenta oficial del Bailando 2023, programa que él conduce en América y en el que ella es participante. “Marcelo y Milett son puro amor”, escribió una persona junto al emoji de corazón.

“Todo el amor para ustedes, Marcelo y Milet”.

El responsable de manejar la cuenta oficial, además de compartir este comentario, etiquetó a Marcelo deseándole lo mejor en su romance. “Todo el amor para ustedes, Marcelo y Milet”, le dijeron. Lejos de preferir llamarse a silencio, él respondió buena onda. “Gracias, señor Bailando”, sentenció junto al emoji de corazón prendido fuego, dejando en evidencia que la chispa todavía está encendida.

ÁNGEL DE BRITO LE ECHÓ EN CARA A MARCELO TINELLI QUE NO LE RECONOCIÓ SU ROMANCE CON MILETT FIGUEROA

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli contó lo bien que la había pasado el fin de semana yendo a votar con sus hijos y haciendo muchas cosas más, y De Brito, ni lento ni perezoso, le recordó: “Te vi haciendo pastas”, en referencia a las imágenes que compartió en redes.

“No, hizo un cocinero las pastas. Y ayer a la noche hice yo las pastas”, reconoció Marcelo, ante el reproche inminente de Ángel. “Hace un tiempito, yo puse ‘romance confirmado, bla, bla, bla’, y me escribiste ‘No, no está confirmado’, ‘No es blanqueo’, no sé qué…”, dijo el jurado.

“Me deben haber hackeado el teléfono, le escribió alguien que no era yo”, se defendió Marcelo. “Dos semanas después, te veo presentándosela a Mirtha Legrand, a Susana Giménez…”, concluyó De Brito, mientras Tinelli reconocía que las divas aman a Milett.