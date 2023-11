Ángel de Brito abrió la cajita de preguntas en Instagram y permitió que a través de sus stories le hicieran todo tipo de preguntas. Fiel a su estilo, respondió las más picantes con total sinceridad y no le dio la espalda a quien quiso saber por qué no le gusta la pareja que hacen Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Si bien el jurado del Bailando 2023 tiene una excelente relación tanto con Marcelo como con Milet, siente que el conductor y la participante no “matchean”. Lejos de llamarse a silencio, fue letal cuando le preguntaron por qué no le cierra este flamante noviazgo.

“Desde el primer día lo digo... No los veo compatibles”.

“¿Por qué no te gustan Milett y Tinelli como pareja?”, quisieron saber sus seguidores. “Desde el primer día lo digo... No los veo compatibles”, sentenció Ángel, sin dejar lugar a duda.

ÁNGEL DE BRITO LE ECHÓ EN CARA A MARCELO TINELLI QUE NO LE RECONOCIÓ SU ROMANCE CON MILETT FIGUEROA

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli contó lo bien que la había pasado el fin de semana yendo a votar con sus hijos y haciendo muchas cosas más, y De Brito, ni lento ni perezoso, le recordó: “Te vi haciendo pastas”, en referencia a las imágenes que compartió en redes.

“No, hizo un cocinero las pastas. Y ayer a la noche hice yo las pastas”, reconoció Marcelo, ante el reproche inminente de Ángel. “Hace un tiempito, yo puse ‘romance confirmado, bla, bla, bla’, y me escribiste ‘No, no está confirmado’, ‘No es blanqueo’, no sé qué…”, dijo el jurado.

“Me deben haber hackeado el teléfono, le escribió alguien que no era yo”, se defendió Marcelo. “Dos semanas después, te veo presentándosela a Mirtha Legrand, a Susana Giménez…”, concluyó De Brito, mientras Tinelli reconocía que las divas aman a Milett.