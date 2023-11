Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían atravesando una crisis de pareja a poco de haber oficializado su romance y en las últimas horas, LAM encontró a la bailarina, quien hizo referencia al tema.

“¿Estás separada de Marcelo?”, le preguntó el cronista y la figura del Bailando 2023 respondió: “Chicos, no entiendo por qué me hacen esa pregunta. Cuando tenga algo que compartir lo voy a hacer”.

“Tampoco es que lo desmentis, ¿desmentis que estas separada de Marcelo?”, insistió el periodista la actriz peruana, quien evadió: “No tengo por qué hablar en medio de la calle de absolutamente nada, todo está muy bien chicos”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. (Foto: Ciudad)

“Chicos, en verdad está todo muy bien y yo estoy muy bien. No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. No se crean el cuento chicos, estamos acá viviendo una linda realidad”, cerró Milett.

ÁNGEL DE BRITO LE ECHÓ EN CARA A MARCELO TINELLI QUE NO LE RECONOCIÓ SU ROMANCE CON MILETT FIGUEROA

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli contó lo bien que la había pasado el fin de semana yendo a votar con sus hijos y haciendo muchas cosas más, y De Brito, ni lento ni perezoso, le recordó: “Te vi haciendo pastas”.

“No, hizo un cocinero las pastas. Y ayer a la noche hice yo las pastas”, reconoció el conductor ante el reproche inminente del periodista.

“Hace un tiempito, yo puse ‘romance confirmado, bla, bla, bla’, y me escribiste ‘No, no está confirmado’, ‘No es blanqueo’, no sé qué…”, le remarcó el conductor.

“Me deben haber hackeado el teléfono, le escribió alguien que no era yo”, se defendió Tinelli. “Dos semanas después, te veo presentándosela a Mirtha Legrand, a Susana Giménez…”, concluyó De Brito, mientras Marcelo reconocía que las divas aman a Milett.