Todavía en el estado de Florida, destino de Estados Unidos al que viajó para formar parte de los Martín Fierro Miami, la modelo Zaira Nara impuso tendencia con unas bermudas denim.

Tras la polémica por su vestido traslúcido en la alfombra roja, Zaira dio cátedra de estilo con un look trendy muy relajado para pasear e ir a merendar al restaurante de su hotel.

La hermana de Wanda Nara lució unas bermudas de jean tiro ultra bajo y mega oversized, en diálogo con un top blanco que se ata adelante y deja al descubierto tanto su abdomen como su espalda.

Además, sumó una carterita clásica Louis Vuitton y unas sandalias marrones, sin taco e ideales para recorrer la ciudad con total comodidad.

LAS CRÍTICAS AL VESTIDO TRASLÚCIDO DE ZAIRA NARA

Pese a lo bella que se mostró en la gala de los Martín Fierro Latino, en las redes sociales no faltaron los haters que denostaron su look.

“Tan hermosa. No había necesidad de ese vestido... Muy vulgar... Le saca su finura”, “Tanto que le enseño a mi hija que no tiene que mostrar sus partes íntimas, ve esto y se queda como: ‘¿qué hago?’”, “La verdad que sos muy fina y elegante, ¿pero no es demasiado tanta transparencia?” y “No es necesario mostrar tanto. Muy vulgar”, fueron algunas de las críticas que Zaira recibió.