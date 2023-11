El primer programa de los domingos de Juana Viale empezó con polémica cuando se despachó contra Charlotte Caniggia por el faltazo inesperado a la mesaza y los supuestos malos tratos de su representante, Fabián Esperón, a su producción.

Ante el descargo que la conductora hizo en el inicio de la emisión, él le contestó contundente: “Las peleas no me gustan. Yo no maltraté a nadie, me conoce todo el mundo, pasa que hay que hacer un poquito de show para...”.

Fabián Esperón habló de Juana Viale.

“Ella no me conoce. Yo la sigo admirando a pesar de todo esto, jamás tuve la suerte de poder charlar con ella. Su abuela para mí es la reina de la televisión, es un programa que lo mira mi madre”, agregó indiferente en diálgo con Intrusos.

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE UNA RECONCILIACIÓN CON JUANA VIALE

Charlotte Caniggia habló con el programa de América de la posibilidad de una reconciliación con Juana Viale después de su faltazo a su programa de eltrece.

“¿Puede haber una reconciliación si hay un pedido de disculpas?”, le preguntaron y la hija de Mariana Nannis dijo: “No, yo no voy a pedir disculpas”.

“¿Vos esperas un pedido de disculpas de ella?”, insistieron desde Intrusos y ella cerró: “No, no espero nada, me da igual, ya está, ya fue, basta”.