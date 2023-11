Sandra Domínguez contó en su visita a Mañanísima cómo Carmen Barbieri le salvó la vida después de haberse hecho una cirugía con Aníbal Lotocki: “Esperé mucho estar con vos porque me salvaste la vida”.

“Cómo no voy a acompañar a una amiga”, dijo por su parte la conductora y fue allí cuando la actriz relató: “Yo una mañana no podía respirar, no podía llegar al baño sola y ella me llamó muy temprano, a las 9″.

“Ella estaba preocupada por lo que yo venía viviendo, y me dijo ‘¿qué te pasa? te escucho agitada’ y yo le dije que no podía respirar. Tenía una pierna infectada por lo que me hizo este hombre”, explicó la invitada.

Sandra Domínguez en Mañanísima.

Luego, reveló cómo accionó Carmen al escucharla mal: “Me dijo ‘ya mismo te vas a la clínica, te va a esperar María en la puerta con un taxi y con la inyección que se dan las chicas trans cuando se ponen aceite de avión’”.

“Estaba María con la inyección, yo salí del taxi y me desmayé literalmente. Salieron enfermeros de la clínica y me llevaron adentro”, aseguró Sandra en el programa de eltrece.

LA ANGUSTIA DE SANDRA DOMINGUEZ POR NO PODER DESPEDIR A SU PADRE

Sandra Domínguez confesó que no pudo despedir a su padre en el día de su muerte por los problemas de salud que le ocasionaron las cirugías que se hizo con Aníbal Lotocki.

“Mi papá estaba internado en ese momento en Mar del Plata y ese día muere. Le recé porque me sentía a morir. Yo no pude ir a saludarlo ni a verlo porque no podía caminar”, dijo la actriz en Mañanísima.