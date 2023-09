Carmen Barbieri reveló en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) que estaba desilusionada porque su cita con un hombre finalmente nunca sucedió.

“Este fin de semana no pasó nada, no vino mi cita. Yo pregunté por qué no vino y él dice que le daba vergüenza, que no sabía”, dijo la conductora al respecto.

“Solo tenía que ir a cenar, ver el show y después se iba a su casa, pero ya está, somos amigos”, agregó y Estefi Berardi le preguntó: “¿Le preguntaste por qué no fue?”.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

“No. Porque no me lo había dicho a mí, se había dicho a mi productor, no tenía un compromiso conmigo pero yo lo esperaba. Ya está chicos”, le contestó la actriz.

“Te plantaron”, comentó Pampito y Carmen aclaró: “No, no me lo dijo directamente, yo lo esperé, tampoco me plantó. Es un amor, es un caballero”.

CARMEN BARBIERI CONTÓ POR QUÉ CREE QUE SU CITA NO APARECIÓ EL FIN DE SEMANA

Carmen Barbieri contó por qué cree que la cita que iba a tener este fin de semana que pasó con un productor, nunca apareció: “Él no iba a venir porque yo soy muy charlatana”.

“Entonces la cagaste vos”, le dijo Estefi, a lo que Carmen sentenció: “Y yo ya conté todo que me iba a encontrar con él, y aparentemente no quiere que yo cuente. Sí, toda la culpa la tengo yo”.