Carmen Barbieri dio pistas de la identidad de su enamorado en una entrevista con Intrusos y aseguró que es alguien a quien conoce hace mucho tiempo: “Es del medio y lo quiero, es productor, de los importantes”.

“¿Es alto o bajo? ¿Joven o viejo? ¿Rubio o morocho? ¿Signo?”, le preguntó el cronista y la actriz respondió: “De media estatura. No sé, es como yo. Es morocho. No sé su signo. Me gusta porque es una persona muy derecha”.

Carmen Barbieri en una entrevista con Intrusos.

“¿Cómo crees que puede reaccionar tu hijo, Federico?”, le consultaron a la conductora de Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), quien contestó: “Como vos, preguntando todo, pero su última pregunta sería ¿le tengo que decir papá?”.

CARMEN BARBIERI RESPONDIÓ SI SE HIZO UN CAMBIO DE LOOK POR SU NUEVO PRETENDIENTE

Carmen Barbieri respondió al programa de América si el nuevo corte de pelo que se hizo fue por la cita que tendrá con su pretendiente: “Rapadísima, estoy más cómoda así”.

“Mañana me voy a Santa Fe y si es que él va el fin de semana tendremos una cita. En este momento estoy sola, quizás aparece ese alguien este fin de semana”, dijo con ánimos la conductora de Ciudad Magazine.