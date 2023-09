Carmen Barbieri protagonizó un divertido blooper en la transmisión de Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) mientras se bajaba del Party Bus en el que llegó al canal.

“Estoy feliz, ya me puse de novia. Me está tocando la teta, sacá la mano de acá, ya estamos en confianza”, dijo la conductora, que estaba acompañada de un hombre disfrazado de Leo Messi.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

“No puedo creer que le estaba tocando la teta el Messi”, le comentó entre risas Pampito y la actriz bromeó: “Sí, y yo me hacía la tonta. Me encantó este lugar, salgo caliente”.

ENTRETENIDO CRUCE ENTRE CARMEN BARBIERI, ADRIÁN PALLARES Y RODRIGO LUSSICH EN VIVO

Carmen Barbieri se cruzó con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en los pasillos del canal mientras Mañanísima transmitía en vivo este miércoles por la mañana.

“Me fui a una carnicería y me subí a un Party Bus y el que estaba disfrazado de Messi me tocaba la teta, me di cuenta después de un rato”, les contó la conductora a pura risa.

“El Messi te agarraba fuerte”, le comentó Pallares, Lussich por su parte le consultó si está saliendo con alguein y ella prometió: “No estoy, voy a estar. Cuando tenga sexo les voy a contar”.