A casi un mes de la detención Aníbal Lotocki, María José Favarón rompió el silencio con Carmen Barbieri y sus polémicas declaraciones sobre la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, como su defensa al cirujano, generaron una fuerte indignación.

“La mesa está que arde. No les puedo explicar las discusiones que hubo en el corte”, dijo la conductora de Mañanísima.

“Todos estábamos con ganas de contestarle las burradas que decía”, arremetió Estefi Berardi. Y Majo Martino reveló: “Ella pidió no hablar con nosotros”.

“Ella pidió que ustedes no se crucen. Y se le respetó. Escuchamos su versión. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Traté de ser neutral”, apuntó Carmen.

CARMEN BARBIERI SE CONTUVO PARA NO EXPRESAR SU BRONCA EN PLENA NOTA CON MARÍA JOSÉ FAVARÓN

“Me clavé las uñas porque sé tantas cosas. Mi amiga Sandra Domínguez me debe estar puteando en 40 idiomas, porque hay cosas que yo sé, que me contó ella y otras personas, que me clavé las uñas para no preguntar. No quería maltratarla, que se sintiera mal. No quería que abandone la nota. Quería escucharla”, expuso Barbieri, a segundos de terminar el mano a mano con la esposa de Lotocki.

Indignada con las declaraciones de Favarón, Berardi señaló: “Si Ricardo Canaletti intervenía en la nota, la mandaba debajo de un camión con las burradas que estaba diciendo. Claramente no puede bancarse un panel con información”. “¡Y las mentiras!”, destacó Majo Martino, furiosa.