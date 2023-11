A un mes de que la Justicia determinara que Aníbal Lotocki debe permanecer en la cárcel de Ezeiza hasta tanto se sustancie el juicio por la muerte de Cristian Zárate, salió María José Favarón a defender las polémicas prácticas estéticas que le hizo su pareja.

“El granuloma es un proceso inflamatorio y no es algo que cauce enfermedades”, aseguró en su alegato en favor del profesional de la salud, sobre el que pesa una condena de cuatro años en primera instancia por lesiones graves contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gagriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

Ahí se diferenció: “Yo no tengo granulomas. Mi hermana tenía granulomas y no estaba operada por Aníbal. Los tenía por unas inyecciones de un tratamiento oncológico. Vos te podés dar inyecciones intramusculares, como de vitamina, y te puede aparecer un granuloma”.

“Yo no tengo granulomas ni me los saqué, pero hay determinados organismos que pueden hacerlos”, enfatizó Majo.

“Yo me hice otra cirugía, lo que tengo debajo de la cola se llama lifting del surco glúteo, que es una cirugía para hacer una cola más corta y que cuando me ponga un short no me salga el cachete de la nalga”, cerró María José Favarón, la pareja de Aníbal Lotocki.

LA PAREJA DE ANÍBAL LOTOCKI HIZO UNA POLÉMICA DEFENSA DEL MÉDICO

Por otra parte, María José Favarón insistió en que el polímero derivado del petróleo que usaba Aníbal Lotocki era apropiado para las prácticas estéticas que realizaba, pese a que en realidad sería indicado para cementar huesos.

“Yo tengo el producto, como un montón de gente de la farándula que conozco, sé de conocimiento propio que un montón de médicos de Buenos Aires y el mundo lo utilizan”, comenzó Majo.

Entonces, avaló la aplicación del metacrilato de la discordia: “Tengo que decir abiertamente que yo tengo metacrilato en el cuerpo y no tengo problemas de salud”.

Ante los reparos de Carmen Barbieri por las consecuencias que sufrieron Silvina Luna o Mariano Caprarola, la pareja de Aníbal Lotocki concluyó: “No es que algunas personas zafan. Sino estaríamos diciendo que el producto podría causar (problemas) y esto no es así. No está escrito en ningún libro ni en la ciencia médica”.