Mientras Aníbal Lotocki permanece fuera de las cámaras, su esposa Majo Favarón se convirtió en su vocera y en su más férrea defensora. En una entrevista con LAM se refirió a las operaciones que le realizó su marido y al cuestionadísimo producto con el que el médico trabajaba.

“Me operé en 2009 y en reiteradas ocasiones con él. Muchas”, aseveró al ciclo de Ángel de Brito en la puerta de su mansión, la que fue puesta en venta cuando estalló la ola de denuncias.

“Estoy muy conforme y tengo ese producto, el polimetil metacrilato, hace un montón de tiempo. Fue una de las primeras cirugías que me hice”, recordó la mujer, quien según contó trabajaba como secretaria del médico.

MAJO FAVARÓN, LA MUJER DE ANÍBAL LOTOCKI, CONTÓ CÓMO FUERON SUS OPERACIONES

“Me operé después y estoy sana, hago actividad física, me he caído de la patineta y no ha explotado”, ejemplificó.

“Tengo una vida recontra normal, conozco a un montón de gente que está igual y no conozco que el producto haga mal”, siguió, mientras cargaba contra los comentarios que recibe en las redes por su cuerpo.

“La gente critica mucho, muchísimo. Aparte, si a alguien no le gusta cómo quedo mi cola. ¿Qué le molesta si la tengo redonda, cuadrada, caída, con o sin celulitis?”, lanzó, molesta.