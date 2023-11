En una extensa que dio para la revista Gente, Wanda Nara abrió su corazón y habló de todo: su enfermedad, el apoyo incondicional de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) y la romántica propuesta que recibió de su marido para celebrar sus 10 años de amor.

“Wanda Nara renueva los votos con Mauro Icardi”, adelantó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, el programa que conduce junto a Adrián Pallares por eltrece, antes de leer las declaraciones de la empresaria en el magazine.

En la nota, Wanda dio cuenta del gran presente personal que atraviesa con el padre de sus niñas: “Nosotros ya nos amábamos y éramos unidos, no necesitábamos pasar por esto para confirmarlo. Pero sí es verdad que comprobás cuán real es ese compromiso que tomás cuando te casás, de ‘acompañarse tanto en la salud como en la enfermedad’”.

“Mauro me propuso volver a casarnos... ¡Después de 10 años juntos! No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta”, compartió. YU cerró, feliz: “Te juro que ni siquiera tuvimos tiempo de sentarnos a organizarlo, pero todos nuestros seres queridos están allá, así que -si logramos cumplir este sueño- doy por sentado que será en la Argentina”.

ÁNGEL DE BRITO DIO DETALLES DEL ESTADO DE SALUD DE WANDA NARA

Luego de que Wanda Nara rompiera el silencio en las redes y contara en primera persona que está en tratamiento para luchar contra la leucemia, Ángel de Brito reveló una charla privada que mantuvo con la empresaria sobre su cuadro clínico.

“Wanda me dijo ‘cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación y yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren’”, comenzó diciendo el conductor de LAM al aire.

“Obviamente, ella cuando arrancaba el Bailando italiano fue a su médico argentino, que es una eminencia en el tema, y le preguntó si podía hacer el programa y también, si podía hacer gimnasia porque ella tenía dudas. Y él le contestó ‘no hay restricción. Lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación y descansar bien. Los valores te dieron bien, están estables, así que podés hacer el programa y también podés hacer deporte; pero cuídate en la alimentación, medicación y descansar bien’”, agregó.

Por otro lado, el jurado de Bailando 2023 remarcó el cambio de actitud que tuvo Wanda desde que habló de su diagnóstico: “Me dijo que se hace los controles cotidianamente para ver los valores en sangre. Esta vez, Wanda me habló muy libremente del tema. La otra vez, cuando había hablado, fue todo con cuenta cuotas y nunca terminaba de decir el nombre de la enfermedad o el tratamiento”.





“Ahora lo tiene recontra asumido, digerido, y ya sabe que lo va a sacar adelante. También me dijo un poco lo que habló en otras notas, ‘lo hago para que vean que estoy bien, para impulsar a la gente que le pasa lo mismo y para sentirme bien yo porque si no, estoy en mi casa todo el día’”, cerró De Brito, reproduciendo las palabras de la mamá de Francesca e Isabella, frutos de su relación con Mauro Icardi; y de Valentino, Constantino y Benedicto, a quienes tiene con Maxi López.