Luego de que Wanda Nara rompiera el silencio en las redes y contara en primera persona que está en tratamiento para luchar contra la leucemia, Ángel de Brito reveló una charla privada que mantuvo con la empresaria sobre su cuadro clínico.

“Wanda me dijo ‘cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación y yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren’”, comenzó diciendo el conductor de LAM al aire.

“Obviamente, ella cuando arrancaba el Bailando italiano fue a su médico argentino, que es una eminencia en el tema, y le preguntó si podía hacer el programa y también, si podía hacer gimnasia porque ella tenía dudas. Y él le contestó ‘no hay restricción. Lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación y descansar bien. Los valores te dieron bien, están estables, así que podés hacer el programa y también podés hacer deporte; pero cuídate en la alimentación, medicación y descansar bien’”, agregó.

Por otro lado, el jurado de Bailando 2023 remarcó el cambio de actitud que tuvo Wanda desde que habló de su diagnóstico: “Me dijo que se hace los controles cotidianamente para ver los valores en sangre. Esta vez, Wanda me habló muy libremente del tema. La otra vez, cuando había hablado, fue todo con cuenta cuotas y nunca terminaba de decir el nombre de la enfermedad o el tratamiento”.

“‘Lo hago para que vean que estoy bien, para impulsar a la gente que le pasa lo mismo y para sentirme bien yo’”.

“Ahora lo tiene recontra asumido, digerido, y ya sabe que lo va a sacar adelante. También me dijo un poco lo que habló en otras notas, ‘lo hago para que vean que estoy bien, para impulsar a la gente que le pasa lo mismo y para sentirme bien yo porque si no, estoy en mi casa todo el día’”, cerró De Brito, reproduciendo las palabras de la mamá de Francesca e Isabella, frutos de su relación con Mauro Icardi; y de Valentino, Constantino y Benedicto, a quienes tiene con Maxi López.

WANDA NARA HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU ENFERMEDAD

Luego de todas las especulaciones que surgieron sobre su salud, finalmente Wanda Nara decidió romper el silencio en las redes, contestas las consultas de sus seguidores y hablar a fondo de su diagnóstico.

“¿Qué enfermedad tenés?”, fue la consulta que le hizo llegar un usuario. A lo que la esposa de Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, optó por volcar sus sentimientos: “Leucemia”, comenzó diciendo.

“Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’, después pude decirle ‘esa enfermedad’, y ahora lo llamo por su nombre”, agregó, compartiendo lo difícil que fue atravesar este momento desde que la diagnosticaron.

“Perdón a quién sintió que debía anticipar mis propios tiempos”, cerró, contundente, luego de que, en notas anteriores, Wanda (que también es mamá de Valentino, Constantino y Benedicto con Maxi López) haya aclarado que iba a esperar a estar preparada para hablar de este tema.