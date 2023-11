Wanda Nara no para. Mientras participa en el Bailando italiano y sigue a full con su empresa de maquillaje, debutó como cantante. Su canción Bad bitch fue recién lanzada en todas las plataformas y, a través de un vivo de Instagram, mostró la reacción de Mauro Icardi al escucharla cantar. Con amor, la destruyó.

“No, la voy a bloquear de mi Spotify”.

“¿La vas a escuchar todo el tiempo?”, indagó la conductora de MasterChef, divertida. “No, la voy a bloquear de mi Spotify”, lanzó el futbolista del Galatasaray, provocando que la conductora de MasterChef se tiente de risa.

“Vamos a ver cómo sale”, acotó el jugador, pero Wanda se molestó. “¡Sale igual que como la escuchaste!”, reaccionó, divertida. “¿Igual que eso que grabaste?”, exclamó él, entre carcajadas.

Foto: Captura de TV

WANDA NARA MOSTRÓ LA REACCIÓN DE MAURO ICARDI POR SU DEBUT MUSICAL

“Si la escuchás completa, ¿cómo te movés? Hacé un movimiento de cuando la escuchás”, lo pinchó Wanda a su marido, con picardía.

¿Qué movimiento hizo Icardi? ¡Simuló que se golpea la cara contra una pared! “¡Sos un idiota!”, se quejó la animadora, fingiendo molestarse. “Me voy a dar la cabeza contra la pared”, completó Mauro, súper ácido.

“Tampoco me sé mucho la letra. No tiene mucha lírica textual”, la chicaneó sobre el tema con el que lanzó su carrera musical. “Sos pelotudo. Me voy a enojar”, insistió ella. “Bueno, me preguntaste qué pienso de la canción”, se excusó. ¡Ay!