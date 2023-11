Desde Estambul, ciudad en Turquía donde está nuevamente instalada con Mauro Icardi y sus hijos, Wanda Nara impactó a sus fanáticos con un nuevo y explosivo adelanto de su tema Bad Bitch.

En esta oportunidad, la conductora posteó en Instagram un nuevo corte del videoclip total black que se podrá ver mañana (miércoles 8 a las 18) en su debut oficial como solista. “¿Qué género musical piensan que es?”, les preguntó a sus seguidores, ansiosa por el lanzamiento.

“Siempre consigo todo lo que quiero”, se la escucha decir, con su voz modificada por el auto-tune.

El video, la nueva pista que publicó Wanda, la muestra muy sensual, vestida de negro y posando junto a bailarines con outfits de alto voltaje. “Siempre consigo todo lo que quiero”, se la escucha decir, con su voz modificada por el auto-tune. ¡Falta poco!

L-GANTE ESTÁ DOLIDO POR LA DECISIÓN DE WANDA NARA DE VOLVER CON MAURO ICARDI

Antes de cerrar, Juan aseguró que Elián se siente triste porque Wanda eligió retomar su relación con Mauro y no jugársela por él.

“Vos te preguntarás cómo están las cosas hoy, están distantes, casi ni hablan porque él está dolido con ella. Él siente que ella no se la jugó y decidió quedarse con la misma vida. Lo que también me contaban es que en las últimas semanas Icardi no le habría hecho las cosas fáciles a Wanda por tema celos y demás, cuando ella vino para Buenos Aires, que vio a L-Gante, al otro día Icardi estaba acá...”.

“Elián y Wanda podrán decir lo que quieran, están en todo su derecho, pero la verdad es esta... Elián se cansó de esperarla y ella optó por dejarlo ir”, sentenció Juan. ¿Qué dirán ellos?