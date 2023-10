En medio de la emoción que vive por haber culminado los ensayos para Bailando con las Estrellas, Wanda Nara recibió un regalo especial de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) que logró llegarle al corazón.

Y fiel usuaria a las redes sociales, la participante compartió con sus seguidores este dulce gesto: “Terminar mi ensayo general con sorpresa”, escribió la hermana de Zaira Nara en una foto que subió a Instagram Stories junto a una foto en la que se la ve recibiendo un enorme ramo de flores con una tarjeta que expresa todo el amor que le tiene el futbolista.

“10 años dándome todo y siempre encontrás cómo sorprenderme. Los príncipes existen y yo lo encontré”, agregó, en medio de la felicidad por cumplir una década de amor con Mauro, quien también reflejó en sus redes este lindo momento.

Foto: Captura de Instagram Stories

Foto: Instagram Stories

LA REACCIÓN DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON SI SUFRIÓ POR AMOR CON WANDA NARA

Luego de que sonara con fuerza los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante cuando mantuvo una fuerte crisis con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), el cantante habló de su vínculo con la empresaria.

Indagado por sus declaraciones en las que había dado entender que tuvo un ida y vuelta amoroso con Wanda, el cantante dijo lo suyo en una nota que dio a LAM: “Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos”, lanzó. Y se mostró algo incómodo ante la pregunta sobre si hubo algo con la hermana de Zaira Nara: “Anduvo, sí… cuando estábamos por acá”.

Por otro lado, L-Gante no le esquivó a la posibilidad de una “segunda vuelta” con la empresaria: “Siempre en la vida se puede, olvídate”. Además, dejó muy en claro que no se sintió lastimado por la esposa de Icardi y cerró: “No soy de sufrir mucho. Cuando me pasa algo a mí o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso sí puede ser; pero después, desamores, no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.