Diez días atrás, Pampita le había hecho vivir a Benjamín uno de los momentos más especiales de su vida. El niño súper fanático de Boca que rifó su PlayStation para poder viajar a Brasil a ver la final de la Copa Libertadores, pese a no tener entradas, cumplió su sueño gracias a la modelo.

¿Cómo sucedió? Carolina Ardohain vio un video de Benjamín contando que había rifado la Play para recaudar dinero para poder ir con su padre al país vecino a alentar al equipo de sus amores.

Conmovida, Pampita le consiguió los tickets para que pueda ingresar a la cancha y ver el partido de Boca-Fluminenses, en el que el equipo brasileño se coronó campeón.

A casi dos semanas de ese noble gesto, la modelo y conductora fue por más y volvió a sorprender a Benjamín ¡regalándole la Play 5!

PAMPITA SORPRENDIÓ CON UN REGALO A BENJAMÍN

Con la presencia especial de Benjamín en el streaming de Bailando 2023, Pampita lo felicitó por su fanatismo y le hizo el tremendo regalo.

“Cuando necesites algo, vos me llamás. Cielo y tierra vamos a mover. No prometo siempre porque no soy Papá Noel, pero cada tanto, sí, sí, sí”, le dijo Pampita a Benjamín, quien la miraba atento.

Acto seguido, la jurado del programa de Marcelo Tinelli le dio el obsequio: “Es el momento del regalo especial, porque hay que volver a jugar a la Play en casa”.

“Gracias. Muchas gracias”, le dijo el nene, con los ojos brillantes y la Play en su poder.

“Ahora todos los amigos del barrio van a querer ir a jugar a la Play a tu casa. ¿vos tenías las 5 antes?”, le preguntó Pampita. Y Benja contestó: “No, la 4″.

“Encima, una 5. Buenísimo”, le respondió Pampita. Y él volvió a agradecer, con una gigante sonrisa: “Mil gracias, Pampita. Mil gracias, de verdad”.

POR QUÉ PAMPITA SE CONMOVIÓ CON BENJAMÍN

“Gracias a vos, porque nos inspirás a todos. Así tiene que ser un fan de verdad, desinteresado”, expuso Pampita en el streaming.

Y continuó: “A él no le importaba el resultado. Le importaba estar apoyando a su equipo, poniendo al corazón. Benja nos representa como argentinos, que somos distintos a todos los fanáticos del mundo”.